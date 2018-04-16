Джастін Бібер вдарив чоловіка, який тримав жінку за горло
Канадський виконавець Джастін Бібер, який славиться своїми скандальними витівками, вдарив чоловіка, який тримав жінку за горло.
Інцидент стався під час фестивалю Coachella 2018 в Каліфорнії. Бібер та його друг стали свідками того, як невідомий хлопець схопив дівчину за горло, пише TMZ.
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Джастін Бібер та Кендел Джаннер на фестивалі Coachella 2018
Співак почав кричати, щоб чоловік відпустив дівчину, але він тільки нахамив виконавцю. Тоді Бібер не втримався, вдарив чоловіка по обличчю і штовхнув його у стінку.
Свідки інциденту стверджують, що невідомий був під дією наркотиків, а дівчина, яку він тримав за горло, була його колишньою.
Також на фестивалі Бібер мав інцидент з охороною під час виступу репера Дрейка, через що його вивели за межі території, де відбувався виступ.