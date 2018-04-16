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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Джастін Бібер вдарив чоловіка, який тримав жінку за горло

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Джастін Бібер заступився за жінку
Джастін Бібер заступився за жінку / Фото з відкритих джерел

Канадський виконавець Джастін Бібер, який славиться своїми скандальними витівками, вдарив чоловіка, який тримав жінку за горло.

Інцидент стався під час фестивалю Coachella 2018 в Каліфорнії. Бібер та його друг стали свідками того, як невідомий хлопець схопив дівчину за горло, пише TMZ.

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Джастін Бібер та Кендел Джаннер на фестивалі Coachella 2018

Співак почав кричати, щоб чоловік відпустив дівчину, але він тільки нахамив виконавцю. Тоді Бібер не втримався, вдарив чоловіка по обличчю і штовхнув його у стінку.

Свідки інциденту стверджують, що невідомий був під дією наркотиків, а дівчина, яку він тримав за горло, була його колишньою.

Також на фестивалі Бібер мав інцидент з охороною під час виступу репера Дрейка, через що його вивели за межі території, де відбувався виступ.

Теги: LifeStyle Музика Джастін Бібер
Джерело: 24 Канал
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