19:25
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Джастін Бібер закрутив новий роман з найсексуальнішою жінкою світу, – ЗМІ

955 Читать новость на русском
Хейлі Болдвін і Джастін Бібер
Хейлі Болдвін і Джастін Бібер / Instagram / @haileybaldwincr

Канадський співак Джастін Бібер ніяк не може вгамуватись після розриву стосунків зі співачкою Селеною Гомес. Тепер 24-річний хлопець з’являється в компанії знаменитої моделі Хейлі Болдвін, яку визнали найсексуальнішою жінкою світу у 2017 році.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Як відомо, хлопець і дівчина дружать з дитинства та навіть мали нетривалі стосунки у 2015 році. Однак через декілька років пара, ймовірно, знову вирішила відновити спілкування та навіть закрутила роман.

Читайте також: Джастін Бібер розійшовся з новою подружкою після роману з Селеною Гомес

Так, днями пара була помічена разом, прямуючи на церковну конференцію в Маямі і були разом декілька днів. Згодом папараці вдруге заскочили Хейлі і Джастіна, – 21-річна модель допомагала Біберу витиратися після душу, а опісля вони разом вирушили на обід.


Хейлі Болдвін і Джастін Бібер

Зіркову парочку також помітили в одному з нічних клубів Маямі 10 червня. Потенційні закохані обнімались та спостерігали за відвідувачами закладу з балкону. Загалом, на світлинах можна побачити, як зірки з ніжністю і теплом дивляться і торкаються одне одного. 

 

 

 

Теги: LifeStyle Музика Мода Джастін Бібер Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
сьогодні, 19:01 Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
Яніна Ткачук 350
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
сьогодні, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 168
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної
сьогодні, 16:00 Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної
Ігор Саджениця 142
Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
сьогодні, 15:01 Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
Віталій Кулик 2547
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук