Джастін Бібер закрутив новий роман з найсексуальнішою жінкою світу, – ЗМІ

Канадський співак Джастін Бібер ніяк не може вгамуватись після розриву стосунків зі співачкою Селеною Гомес. Тепер 24-річний хлопець з’являється в компанії знаменитої моделі Хейлі Болдвін, яку визнали найсексуальнішою жінкою світу у 2017 році.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Як відомо, хлопець і дівчина дружать з дитинства та навіть мали нетривалі стосунки у 2015 році. Однак через декілька років пара, ймовірно, знову вирішила відновити спілкування та навіть закрутила роман.

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Так, днями пара була помічена разом, прямуючи на церковну конференцію в Маямі і були разом декілька днів. Згодом папараці вдруге заскочили Хейлі і Джастіна, – 21-річна модель допомагала Біберу витиратися після душу, а опісля вони разом вирушили на обід.



Хейлі Болдвін і Джастін Бібер

Зіркову парочку також помітили в одному з нічних клубів Маямі 10 червня. Потенційні закохані обнімались та спостерігали за відвідувачами закладу з балкону. Загалом, на світлинах можна побачити, як зірки з ніжністю і теплом дивляться і торкаються одне одного.

Допис, поширений Hailey Baldwin Updates (@haileybaldwincr) 11 Чер 2018 р. о 12:04 PDT