Джастін Бібер заручився: відоме ім'я обраниці
Популярний американський співак Джастін Бібер вирішив покінчити з холостяцьким життям. Вокаліст офіційно заручився з 21-річною моделлю Хейлі Болдвін.
За інформацією TMZ, освідчення відбулось в одному з ресторанів на Багамах. Перед тим, як Джастін Бібер запропонував Хейлі Болдвін вийти за нього заміж, охоронці співака попросили всіх відвідувачів приховати мобільні телефони, повідомивши, що в закладі відбудеться "дещо особливе". Таким чином знаменитість намагався приховання факт заручин від громадськості.
Читайте також: Джастіна Бібера вкотре підловили за ніжними поцілунками з супермоделлю: фото
Однак користувач соціальної мережі сфотографував щасливу пару після освідчення. На знімку видно, що Хейлі Болдвін насолоджувалась відпочинком з чималою діамантовою обручкою.
Щойно зустрів Джастіна Бібера та Хейлі Болдвін на Багамах, і на її пальці обручка!
– написав прихильник.
Інсайдери US Magazine підтвердив інформацію про заручини, додавши, що знакова подія відбулась 7 липня під час спільного відпочинку Джастіна Бібера та Хейлі Болдвін на Багамах. Поп-виконавець став на коліно та попросив модель стати його дружиною. Дівчина не вагаючись відповіла згодою. Після цього закохана пара станцювала перед приголомшеним натовпом.
"Це може здатись несподіванкою, але тільки зі сторони. Вони з Хейлі давно знайомі. Джастін останні кілька тижнів був неймовірно щасливий", – додав інсайдер видання.
Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдвін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення.