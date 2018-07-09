Джастін Бібер заручився: відоме ім'я обраниці

Популярний американський співак Джастін Бібер вирішив покінчити з холостяцьким життям. Вокаліст офіційно заручився з 21-річною моделлю Хейлі Болдвін.

За інформацією TMZ, освідчення відбулось в одному з ресторанів на Багамах. Перед тим, як Джастін Бібер запропонував Хейлі Болдвін вийти за нього заміж, охоронці співака попросили всіх відвідувачів приховати мобільні телефони, повідомивши, що в закладі відбудеться "дещо особливе". Таким чином знаменитість намагався приховання факт заручин від громадськості.

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Однак користувач соціальної мережі сфотографував щасливу пару після освідчення. На знімку видно, що Хейлі Болдвін насолоджувалась відпочинком з чималою діамантовою обручкою.

Щойно зустрів Джастіна Бібера та Хейлі Болдвін на Багамах, і на її пальці обручка!

– написав прихильник.

well my friend just met justin bieber and hailey baldwin in the bahamas and she is wearing a ring pic.twitter.com/vYx6aEQQjS — azy (@azymanzur) 8 липня 2018 р.

Інсайдери US Magazine підтвердив інформацію про заручини, додавши, що знакова подія відбулась 7 липня під час спільного відпочинку Джастіна Бібера та Хейлі Болдвін на Багамах. Поп-виконавець став на коліно та попросив модель стати його дружиною. Дівчина не вагаючись відповіла згодою. Після цього закохана пара станцювала перед приголомшеним натовпом.

Допис, поширений Thaw Tar Swe Zin (@itsthawtarswezin) 7 Лип 2018 р. о 11:30 PDT

"Це може здатись несподіванкою, але тільки зі сторони. Вони з Хейлі давно знайомі. Джастін останні кілька тижнів був неймовірно щасливий", – додав інсайдер видання.

Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдвін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення.