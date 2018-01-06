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Джастін Тімберлейк став Стівом Джобсом у новому кліпі Filthy: потужне відео

20:02, сьогодні 509 Читать новость на русском
Джастін Тімберлейк в образі Стіва Джобса у кліпі
Джастін Тімберлейк в образі Стіва Джобса у кліпі "Filthy" / Скріншот з відеоролику

Американський актор та виконавець Джастін Тімберлейк вирішив відразу на початку 2018 року вразити своїх шанувальників кількома музичними новинами. Серед них – вихід нового синглу і кліпу на нього "Filthy" 4 січня.

Джастін Тімберлейк випустив перший сингл зі свого нового альбому "Man of the Woods". Події у кліпі розгортаються у 2028 році на конференції нових технологій в Куала-Лумпурі, де співак в образі Стіва Джобса виходить на сцену і представляє аудиторії танцюючого робота.

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І що цікаво, головний герой відеокліпу зовсім не Тімберлейк, а танцюючий робот, що копіює всі рухи виконавця.

Justin Timberlake – "Filthy": дивитись відео онлайн

"Цю пісню потрібно слухати дуже голосно", – прокоментував свій хіт 36-річний виконавець.

Режисером роботи став Марк Романек, який раніше знімав відеокліпи таким зіркам як Девіду Боуї, Мадонні, Jay-Z, Тейлор Свіфт і Red Hot Chili Peppers.

Прем’єру нового студійного альбому "Man of the Woods" слід очікувати 2 лютого. Це буде перша масштабна робота Тімберлейка за останнім 5 років.

Теги: LifeStyle Музика робототехніка Стів Джобс
Джерело: 24 Канал
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