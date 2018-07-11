Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл емоційно переглянули тенісний турнір: кумедні фото

Голлівудське подружжя Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл знаходять час для хобі. Пара відвідала одну із ігор на тенісному турнірі Вімблдон 2018.

У Лондоні запанувала спортивна лихоманка: у столиці Великобританії відбувається щорічний турнір Вімблдон 2018. Місто заполонили прихильники тенісу з усього світу. Серед них – і голлівудські зірки Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл, які відзначились емоційністю під час однієї з ігор.

Читайте також: Вагітна Піппа Міддлтон показала ніжний літній образ на Вімблдонському турнірі: фото

Знаменитості прибули до британської столиці з Парижа, де вони насолоджувались відпочинком. Джастін та Джессіка вболівали за одну з найвідоміших тенісисток світу – американку Серену Вільямс. Під час гри співак кілька разів зривався з крісла та емоційно аплодував, не стримуючи свого захвату.



Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл



Голлівудські зірки в Лондоні



Знаменитості на Вімблдоні



Емоційний Джастін Тімберлейк

Для спортивної події чарівна Джессіка Біл вбрала сукню з квітковим принтом, яку доповнила стильними сонцезахисними окулярами та прикрасами. Водночас Джастін Тімберлейк засвітився у стильному сірому костюмі та чорній футболці. Варто зазначити, що голлівудські зірки виглядали дуже щасливо.