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Джастін Тімберлейк у новому кліпі романтично потанцював зі своєю дружиною: відео

07:41, сьогодні 569 Читать новость на русском
Джастін Тімберлейк станцював з Джесікою Біл у новому кліпі
Джастін Тімберлейк станцював з Джесікою Біл у новому кліпі / Кадр з відео

Популярний американський співак Джастін Тімберлейк випустив новий альбом Man of the Woods.

1 лютого Тімберлейк презентував кліп на пісню Man of the Woods, яка й дала назву цілому альбомові.

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В 4-хвилинному відео співак знявся разом зі своєю дружиною акторкою Джесікою Біл, якій він і присвятив цю пісню.

Джастін Тімберлейк Джесіка Біл

Джастін Тімберлейк і Джесіка Біл

У відеороботі вона з'являється у повітряній білій сукні і танцює романтичний танець зі своїм чоловіком у дерев'яному будиночку посеред лісу.

За понад добу з моменту виходу кліп вже назбирав майже півмільйона переглядів.

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2 лютого Джастін Тімберлейк представив свій п'ятий студійний альбом Man of the Woods, у який увійшло 16 пісень, в тому числі й дві дуетні.

Як зізнався сам співак, великий вплив на створення нового альбому мала саме його дружина Джесіка Біл. У пари є дворічний син Сайлас, якому Тімберлейк присвятив пісню Young Man.

Дивіться відеокліп на пісню Man of the Woods Джастіна Тімберлейка:

Джерело: 24 Канал
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