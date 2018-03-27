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Джастін Тімберлейк вихопив з рук фаната смартфон і зняв на нього відео

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Джастін Тімберлейк зняв відео на телефон фаната
Джастін Тімберлейк зняв відео на телефон фаната / Фото з відкритих джерел

Відомий американський співак Джастін Тімберлейк під час свого виступу забрав телефон у шанувальника, який підійшов до співака надто близько.

Це сталося на концерті, в підтримку альбому Man of the Woods, під час виконання пісні Rock Your Body.

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37-річний артист пояснив свою поведінку тим, що глядач занадто близько підійшов до сцени, а Джастін не зміг втриматися і вихопив смартфон з рук фаната.

Схопивши телефон шанувальника, співак танцював навколо сцени, записуючи відео за участю публіки. Потім він опублікував це відео на своїй сторінці Instagram.

"Підійди ближче до сцени, і я вкраду твій телефон", – підписав ролик Джастін.

Get too close to the stage, and I might steal your phone...#MOTWTOUR

Допис, поширений Justin Timberlake (@justintimberlake)

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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