Джастін Тімберлейк вихопив з рук фаната смартфон і зняв на нього відео

Відомий американський співак Джастін Тімберлейк під час свого виступу забрав телефон у шанувальника, який підійшов до співака надто близько.

Це сталося на концерті, в підтримку альбому Man of the Woods, під час виконання пісні Rock Your Body.

37-річний артист пояснив свою поведінку тим, що глядач занадто близько підійшов до сцени, а Джастін не зміг втриматися і вихопив смартфон з рук фаната.

Схопивши телефон шанувальника, співак танцював навколо сцени, записуючи відео за участю публіки. Потім він опублікував це відео на своїй сторінці Instagram.

"Підійди ближче до сцени, і я вкраду твій телефон", – підписав ролик Джастін.