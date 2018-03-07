Джастін Тімберлейк виставив на продаж елітне житло: фото апартаментів

Американський співак та актор Джастін Тімберлей, який нещодавно придбав затишне житло з дружиною Джесікою Біл, вирішив позбутись елітного пентхауса.

Апартаменти розташовані на верхньому поверсі комплексу Soho Mews, що в центрі Нью-Йорка, повідомляє Mansion Global.

Розкішна квартира Джастіна Тімберлейка має 3 спальні з ванними кімнатами. Загальна площа апартаментів складає 240 квадратних метрів. Окрім цього, Джастін Тімберлейк облаштував льох, де можна зберігати вино та інші алкогольні напої. Також майбутні власники помешкання зможуть безкоштовно відвідувати фітнес-центр та сад, що розташовані на території комплексу.

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Відомо, що квартира має скляну терасу, з якої відкривається неймовірний вид на місто. Стелі заввишки три метри дають атмосферу затишку та величі. Меблі, більшість з яких робилась під замовлення співака, гармонійно поєднуються зі стилем квартири.

За інформацією ЗМІ, в комплексі Soho Mews також проживають Дженніфер Лоуренс, Блейк Лайвлі та Мег Райан. За розкішні апартаменти Джастін Тімберлейк у 2010 році заплатив 6,6 мільйонів доларів. Наразі квартиру планують продати за 8 мільйонів.



Апартаменти Джастіна Тімберлейка



Квартира Джастіна Тімберлейка



Американський співак виставив квартиру на продаж



Пентхаус в Нью-Йорку, який належить Тімберлейку



Вітальня Джастіна Тімберлейка



Квартира Джастіна Тімберлейка продається



Ванна кімната в апартаментах Тімберлейка