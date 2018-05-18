Джастін Тімберлейк зробив несподіваний сюрприз для 88-річної прихильниці: відео

Популярний американський співак та актор Джастін Тімберлейк має чималу популярність у світі. Артист полюбляє дивувати прихильників новими відеороботами та піснями. Однак не тільки творчість може вразити фан-клуб співака. Так, під час свого виступу Джастін Тімберлейк зробив сюрприз для 88-річної прихильниці.

Джастіна Тімберлейка по праву можна вважати одним з найуспішніших співаків сучасності. Кожна відеоробота артиста має неабияку популярність у світі, а фан-клуб зростає щороку. Його прихильники – люди різного віку, статусу та національності. Це Джастін Тімберлейк довів під час одного з концертів в американському Орландо.

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На концерті співак познайомив всіх зі своєю вірною прихильницею – 88-річною Бетт Мелоні. Пенсіонерка настільки прагнула потрапити на виступ Джастіна Тімберлейка, що не могла стримувати емоції від отримання квитків. захід бабуся відвідала зі своєю внучкою Сарою Енн.

За словами дівчини, після того, як бабуся розповіла про свою мрію, вона написала Джастіну Тімберлейку. Незвична історія настільки надихнула співака, що він вирішив особисто привітати Бетт Мелоні під час концерту.

Тут зараз перебуває симпатична маленька леді. Їй 88-років, я познайомився з нею сьогодні. Де б ви не сиділи в залі... А ось вона! Я люблю вас!

– зізнався артист зі сцени.

Допис, поширений Sarah Watson (@sarahannewatson) 15 Тра 2018 р. о 7:52 PDT

Окрім цього сюрпризу, який розчулив бабусю, вона мала змогу поспілкуватись з Джастіном Тімберлейком. Співак кілька годин провів з Бетт Мелоні, обговорюючи творчість та слухаючи її історію життя. За словами Сари Енн, це був найкращий день життя пенсіонерки. Яскраві кадри та щирі посмішки із зустрічі підтверджують це.