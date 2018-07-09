Джастіна Бібера і Аріану Гранде звинуватили у піарі через заручини

У відомих молодих виконавців Джастіна Бібера і Аріани Гранде останнім часом стрімко розвиваються події в особистому житті. Один з користувачів мережі звинуватив їх у навмисному піарі після новин про їхні заручини з новими коханими.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Як стало відомо, у канадця Джастіна Бібера і американки Аріани Гранде є один спільний менеджер під іменем Скутер Браун. Після оголошення про заручини Гранде з новим бойфрендом Пітом Девідсоном місяць тому, а також після раптового освідчення Бібера Хейлі Болдуін, фанати запідозрили їх у відмінній піар-акції, а не справжньому вияву почуттів.

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Що цікаво, після новин про заручини продажі альбомів музикантів сильно злетіли вверх. "Спочатку Аріана заручилася з Пітом Девідсоном, а зараз Джастін з Хейлі. Диявол працює старанно, але Скутер Браун ще старанніше", – написав один з користувачів Twitter.

Відтак, Аріана Гранде відреагувала на новий скандал в мережі і зазначила, що співаки також вміють кохати і це не стосується жодних піар-кроків.

Ти ж розумієш, що ми люди, які живуть, люблять? І Скутер – чудова людина, йому не байдуже наше здоров'я і особисте щастя. Любов наповнює життя світлом. Таке трапляється. Сподіваюся, що і з тобою це скоро станеться. Ти заслуговуєш любові,

– заявила 25-річна Гранде.

Сам менеджер Скутер поки ніяк не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, що місяць тому Аріана Гранде отримала пропозицію одруження від телеведучого Піта Девідсона, з яким зустрічалась лише місяць. Вона лише недавно порвала стосунки з репером Мак Міллером, якого знала 5 років. Вчора у ЗМІ з'явилась новина про ще одні неочікувані заручини, – поп-співак Джастін Бібер освідчився своїй новій подрузі – моделі Хейлі Болдуін, з якою перебуває у стосунках теж близько місяця. Пара раніше зустрічалась у 2015 році, але їхній роман тоді тривав лише пару місяців. Лише нещодавно Бібер порвав чергові стосунки з Селеною Гомес і заверший недовгий роман з моделлю Баскін Чемпіон.