15:39
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Джастіна Бібера і Аріану Гранде звинуватили у піарі через заручини

191 Читать новость на русском
Джастіна Бібера і Аріану Гранде звинуватили у піарі через заручини
Джастіна Бібера і Аріану Гранде звинуватили у піарі через заручини / Фото з відкритих джерел

У відомих молодих виконавців Джастіна Бібера і Аріани Гранде останнім часом стрімко розвиваються події в особистому житті. Один з користувачів мережі звинуватив їх у навмисному піарі після новин про їхні заручини з новими коханими.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Як стало відомо, у канадця Джастіна Бібера і американки Аріани Гранде є один спільний менеджер під іменем Скутер Браун. Після оголошення про заручини Гранде з новим бойфрендом Пітом Девідсоном місяць тому, а також після раптового освідчення Бібера Хейлі Болдуін, фанати запідозрили їх у відмінній піар-акції, а не справжньому вияву почуттів.

Читайте також: Весільний бум: хто із зірок одружився минулими вихідними – яскравий фотоогляд

Що цікаво, після новин про заручини продажі альбомів музикантів сильно злетіли вверх. "Спочатку Аріана заручилася з Пітом Девідсоном, а зараз Джастін з Хейлі. Диявол працює старанно, але Скутер Браун ще старанніше", – написав один з користувачів Twitter.

Відтак, Аріана Гранде відреагувала на новий скандал в мережі і зазначила, що співаки також вміють кохати і це не стосується жодних піар-кроків.

Ти ж розумієш, що ми люди, які живуть, люблять? І Скутер – чудова людина, йому не байдуже наше здоров'я і особисте щастя. Любов наповнює життя світлом. Таке трапляється. Сподіваюся, що і з тобою це скоро станеться. Ти заслуговуєш любові,
– заявила 25-річна Гранде.

Сам менеджер Скутер поки ніяк не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, що місяць тому Аріана Гранде отримала пропозицію одруження від телеведучого Піта Девідсона, з яким зустрічалась лише місяць. Вона лише недавно порвала стосунки з репером Мак Міллером, якого знала 5 років. Вчора у ЗМІ з'явилась новина про ще одні неочікувані заручини, – поп-співак Джастін Бібер освідчився своїй новій подрузі – моделі Хейлі Болдуін, з якою перебуває у стосунках теж близько місяця. Пара раніше зустрічалась у 2015 році, але їхній роман тоді тривав лише пару місяців. Лише нещодавно Бібер порвав чергові стосунки з Селеною Гомес і заверший недовгий роман з моделлю Баскін Чемпіон.

Теги: LifeStyle Музика Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук