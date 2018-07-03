Джастіна Бібера вкотре підловили за ніжними поцілунками з супермоделлю: фото

Канадський співак та серцеїд Джастін Бібер не перестає дразнити своїх колишніх дівчат і привселюдно демонструє свої почуття до моделі Хейлі Болдвін.

Про це повідомляють на TMZ.

Вже близько місяця пара перебуває у романтичних стосунках. Закохані проводять весь свій вільний час разом, не боячись спалахів фотокамер. Цього разу їх помітили в парку Нью-Йорка, де ті зворушено обіймали одне одного та цілувались.

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На знімках можна побачити, що Джастін і Хейлі просто світяться від щастя та не зважають на присутність оточуючих. Співак ні на секунду її не відпускав – то тримав за талію і сідниці, то цілував в чоло і губи.



Джастін Бібер і Хейлі Болдвін

Нагадаємо, що вперше Бібер і Болдвін почались зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з Баскін Чемпіон, Джастін наважився на нові відносини з найсексуальнішою жінкою 2017 року Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня.