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"Джавеліни" для України: Пентагон замовив виробництво чималої кількості зброї для експорту

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Пентагон замовив виробництво "Джавелінів"
Пентагон замовив виробництво "Джавелінів" / Ілюстративне фото

Міністерство оборони США уклало контракт на виробництво протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) "Джавелін" на суму 307,5 мільйона доларів. Замовлення має бути виконане до 31 серпня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті Пентагону.

У повідомленні уточняється, що консорціум Raytheon-Lockheed Martin отримав замовлення на виготовлення ПТРК "Джавелін" на суму понад 307,5 ​​мільйона доларів.

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Зазначається, що продаж протитанкових ракетних комплексів здійснюватиметься в Австралії, Естонії, Литві, Туреччині, Тайвані та, зокрема, в Україні.

Нагадаємо, 30 квітня 2018 року стало відомо про те, що США скерували до України партію ПТРК "Джавелін". 22 травня Президент України Петро Порошенко повідомив про їхнє перше застосування.

Теги: Новини України Зброя Новини США Пентагон Джавелін
Джерело: 24 канал
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