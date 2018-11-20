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      "Джавеліни" допомогли: яку ще зброю США можуть надати Україні?

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      США готові надати Україні інше летальне озброєння
      США готові надати Україні інше летальне озброєння / Фото з відкритих джерел

      "Джавеліни" зіграли роль стримування ворога. Але Україні потрібна будь-яка летальна зброя для стримування броньованої техніки агресора.

      Про це 24 каналу розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

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      "Україні потрібні, зокрема, бойові гелікоптери, системи ППО і військовий флот. Самостійно в цих напрямках ми не впораємося. Наша військова промисловість може виробляти протитанкові ракети, танки, стрілецьке озброєння. Системи ППО Україна модернізує, але це стара радянська техніка, яка не відповідає сучасним вимогам. До того ж, бойові гелікоптери дуже дорогі – близько 30-50 мільйонів доларів", – зауважує Жирохов.

      Крім того, зазначає експерт, транспортні гелікоптери МІ-8 в Україні модернізують. А бойові МІ-24 вже вичерпали терміни експлуатації.

      Бойові американські гелікоптери в комплексі з протитанковими ракетами і високоточним озброєнням – системами "Вільха", "Град", "Ураган" – зможуть стримувати броньовану танкову техніку ворога. Хоча західні союзники з пересторогою дивляться на такі великі проекти і хочуть їх реалізовувати після квітня 2019 року. Та перемовини тривають,
      – наголошує Михайло Жирохов.

      За його словами, до підписання договорів проводиться велика робота. Багато меморандумів, узгоджень на рівні міністрів, військових. Тому раніше весни-літа 2019 року рішення про надання Україні летального озброєння не ухвалять. А бойові гелікоптери прийдуть до нас через рік-два. При цьому Жирохов підкреслив: "Джавеліни" несуть загрозу психологічного характеру. На фронті відзначають відведення проросійськими бойовиками танків вглиб на десять-двадцять кілометрів.

      Нагадаємо, як заявив голова МЗС України Павло Клімкін, між Україною та США тривають перемовини щодо поставок нових одиниць оборонного обладнання. Однак будь-які деталі наразі не розголошуються. Як відомо, в травні Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".

      Що таке "Джавелін"? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини США Джавелін
      Джерело: 24 канал
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