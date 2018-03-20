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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Джефф Безос "вивів на прогулянку" нового робота Boston Dynamics: фото

369 Читать новость на русском
Джефф Безос
Джефф Безос / flickr

Найбагатша людина планети за версією Forbes, голова Amazon Джефф Безос прогулявся разом зі своїм "новим собакою" під час конференції MARS.

19 березня у Каліфорнії відкрилась конференція #MARS2018, на яку прибула і найбагатша людина світу – Джефф Безос. Під час конференції, мільярдер вирішив вийти на прогулянку з робособакою SpotMini від компанії Boston Dynamics, фотографію чого запостив у свій Twitter.

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Також засновник Amazon пограв у бірпонг з іншим роботом.

До речі, минулого року на #MARS2017 Джефф Безос побував у ролі пілота величезного робота.

Теги: Техно Новини США Twitter робототехніка
Джерело: 24 Канал
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