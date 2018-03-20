Джефф Безос "вивів на прогулянку" нового робота Boston Dynamics: фото
Найбагатша людина планети за версією Forbes, голова Amazon Джефф Безос прогулявся разом зі своїм "новим собакою" під час конференції MARS.
19 березня у Каліфорнії відкрилась конференція #MARS2018, на яку прибула і найбагатша людина світу – Джефф Безос. Під час конференції, мільярдер вирішив вийти на прогулянку з робособакою SpotMini від компанії Boston Dynamics, фотографію чого запостив у свій Twitter.
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Також засновник Amazon пограв у бірпонг з іншим роботом.
До речі, минулого року на #MARS2017 Джефф Безос побував у ролі пілота величезного робота.
Джерело: 24 Канал
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