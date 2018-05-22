13:39
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Джекі Чан запустив сервіс оренди електросамокатів

175 Читать новость на русском
Джекі Чан запустив сервіс оренди електросамокатів
Джекі Чан запустив сервіс оренди електросамокатів / thatsmart

Відомий актор Джекі Чан оголосив про запуск спільно з компанією Gogreen Holdings сервісу оренди електросамокатів в Сінгапурі.

Про це повідомляє thatsmart.

Читайте також: У США iPad-робот отримав атестат замість учениці

Користувачам доступний самокат компанії Ninebot, а сам сервіс в першу чергу націлений на туристів. Компактний, але продуктивний транспортний засіб допоможе гостям Сінгапуру побачити більше, при цьому їх подорож не буде шкодити навколишньому середовищу.

Незважаючи на орієнтацію на туристів, сервісом зможуть скористатися і місцеві.

Що таке Ninebot? Це приватна компанія з штаб-квартирою в Пекіні, Китай. Нещодавно Ninebot була об'єднана з компанією Segway, штаб-квартира якої знаходиться в місті Бедфорд, штат Нью-Гемпшир. Об'єднана компанія фокусується на наукових дослідженнях, проектуванні, виробництві, поширенню і продажу транспортних засобів для пересування на короткі відстані. Їх кінцева мета – стати провідним у світі постачальником рішень в галузі мобільної робототехніки шляхом постійного еволюціонування наявної продукції.

Теги: Техно LifeStyle Штучний інтелект робототехніка Сінгапур
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук