Джекі Чан запустив сервіс оренди електросамокатів

Відомий актор Джекі Чан оголосив про запуск спільно з компанією Gogreen Holdings сервісу оренди електросамокатів в Сінгапурі.

Про це повідомляє thatsmart.

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Користувачам доступний самокат компанії Ninebot, а сам сервіс в першу чергу націлений на туристів. Компактний, але продуктивний транспортний засіб допоможе гостям Сінгапуру побачити більше, при цьому їх подорож не буде шкодити навколишньому середовищу.

Незважаючи на орієнтацію на туристів, сервісом зможуть скористатися і місцеві.

Що таке Ninebot? Це приватна компанія з штаб-квартирою в Пекіні, Китай. Нещодавно Ninebot була об'єднана з компанією Segway, штаб-квартира якої знаходиться в місті Бедфорд, штат Нью-Гемпшир. Об'єднана компанія фокусується на наукових дослідженнях, проектуванні, виробництві, поширенню і продажу транспортних засобів для пересування на короткі відстані. Їх кінцева мета – стати провідним у світі постачальником рішень в галузі мобільної робототехніки шляхом постійного еволюціонування наявної продукції.