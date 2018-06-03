Якщо вам набридли традиційні солодощі з фруктів, рекомендуємо спробувати зовсім новий та оригінальний рецепт джему з грейпфруту та перцю чилі.

Рецепт таких солодощів дуже простий і досить швидкий. На порцію такого джему варто виділити 2 години 30 хвилин. Однак результатом приготовленого десерту ви точно залишитесь задоволені.

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Таким джем можна куштувати не лише в первинному вигляді, а й додавати його до страв з м'яса, птиці або риби. Також його додають до десертів, – кулінари особливо відзначають поєднання цього десерту з білим пломбіром.

Джем з грейпфруту і перцю чилі



Джем з грейпфруту і чилі: оригінальний рецепт

Інгредієнти

1 кг м'якоті грейпфрутів;

1 лимон;

1 перець чилі;

400 г цукру.

Рецепт приготування

1. Грейпфрути акуратно очистіть від шкірки, розберіть на дольки, видаліть всі кісточки та плівку і складіть в каструлю.

2. З лимону змініть цедру і видавіть весь сік, який потім долийте у суміш м’якоті грейпфрутів.

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3. Дрібно наріжте гострий перець чилі і також додайте його в загальну посудину із зазначеною кількісю цукру.

4. Перемішайте все і варіть його на повільному вогні, поки маса не досягне бажаної густоти, – на це може піти від 1 до 2,5 годин.

Смачного!