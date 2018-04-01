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Дженіфер Еністон відреагувала на новий роман екс-чоловіка Джастіна Теру

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Дженіфер Еністон про новий роман Джастіна Теру
Дженіфер Еністон про новий роман Джастіна Теру / Фото з вільних джерел

Голлівудська акторка Дженіфер Еністон, яка у лютому 2018 році сповістила про розлучення з кіносценаристом та харизматичним актором Джастіном Теру, непросто переживає розрив стосунків. Однак її екс-чоловік не гаяв часу та вже виходив на публіку з кількома дівчатами.

Спершу Джастін Теру почав стосунки зі стилістом Хлоєю Хартштейн. Згодом у західних ЗМІ подейкували, що актор вже насолоджується компанією 25-річної художниці з Нью-Йорка Петри Коллінз. Тепер же Джастін Теру засвітився на публіці з акторкою Обрі Плаза. За словами інформаторів журналу People, зіркова пара провела разом день, а потім чоловік погостював у помешканні зірки.

Прихильники Джастіна Теру захистили голлівудського "Дон Жуана", запевнивши, що це була всього лиш дружня зустріч. Однак журналісти припускають, що це може бути черговим романом ловеласа.


Обрі Плаза та Джастін Теру

Водночас Дженіфер Еністон з неприємністю читає подібні новини про екс-чоловіка. За словами інсайдерів видання, акторка впевнена, що це не роман Джастіна Теру, а просто флірт.

Дженніфер була вражена, побачивши фотографії Джастіна та Обрі. Незважаючи на те, що вона стійко переживає розрив, їй прикро бачити його в компанії молодої дівчини, тим більше так швидко після розлучення. Вона не думає, що вони зустрічаються, і все ж знає всі звички Теру і впевнена, що він фліртує і насолоджується увагою,
– зазначили інсайдери.

Нагадаємо, що всередині лютого 2018 року зіркова пара Дженніфер Еністон та Джастін Теру сповістили про своє розлучення. У ЗМІ пожейкували, що у 2015 році вони офіційно не побрались, однак зірки не підтвердили цієї інформації. Після неприємної заяви користувачі мережі пророкували можливе возз’єднання актриси з екс-чоловіком Бредом Піттом, а один із журналів навіть створив спільне фото екс-подружжя.

Теги: LifeStyle Дженіфер Еністон Кіно Голлівуд Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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