Дженіфер Еністон знайшла спосіб розслабитись після розлучення

Голлівудська акторка Дженіфер Еністон після повідомлення про розлучення з Джастіном Теру знаходить розраду в друзях.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на інсайдера.

Як відомо, актори Дженіфер Еністон та Джастін Теру офіційно оголосили про розлучення всередині лютого. Це було спільне рішення пари, причиною якого статривалі розлуки. Наразі ж з'явилась інформація, що актор довго часу не гаяв та вже почав зустрічатись зі стилісткою Хлойєю Хартштейн.

Натомість Дженіфер Еністон більше часу приділяє друзям, з якими поїхала на відпочинок. За словами інсайдера, зірка навіть планує зробити пишний дівич-вечір на островах, куди запросила 10 подруг.

"Джен любить пляжний відпочинок і не знаходить нічого більш розслабляючого, ніж лежання біля басейну. Зазвичай вона їздила в Мексику, проте зараз не розглядає цей напрямок – воно нагадує їй про Джастіна. Кажуть, що вона разом з десятьма подругами збирається виїхати на Гаваї", – розповів інсайдер.