Дженніфер Лопес з бойфрендом придбали спільну квартиру за 15 мільйонів доларів
Популярна співачка та голлівудська акторка Дженніфер Лопес здивувала прихильників стрімким розвитком стосунків зі спортсменом Алексом Родрігесом. Зіркова пара нещодавно придбала розкішні апартаменти в Нью-Йорку.
Про це повідомляє E! News.
Елітний пентхаус розташований у найвищому житловому хмарочосі Нью-Йорка на славнозвісній вулиці Park Avenue. Висота 96-поверхової будівлі складає 425,5 метра. Відомо, що розкішне житло коштує близько 15 мільйонів доларів.
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За інформацією ЗМІ, помешкання має 3 спальні, декілька ванних кімнат, гардеробну, бібліотеку та особистий ліфт. Окрім цього, зіркова пара матиме доступ до великого басейна та конференц-залу, де можна проводити ділові зустрічі.
Апартаменти Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса
Я вірю в шлюб і хотіла б постаріти з коханим, але ні до чого його не спонукаю зараз. Це чудово, що ми розуміємо один одного,
– розповіла Дженніфер Лопес.
Окрім придбаної квартири, Дженніфер Лопес є власником будинку в Маямі, а Алекс Родрігес – в Лос-Анджелесі. Оскільки зірки часто навідуються до Нью-Йорка, ця перша спільна квартира може стати чудовим стартом для створення сім'ї.
Хто така Дженніфер Лопес?
Це американська акторка, співачка, дизайнер і продюсер. Дженніфер Лопес була тричі одруженою – з Охані Ноа, Крісом Джаддом та Марком Ентоні. У шлюбі з третім чоловіком зірка народила двійнят – сина Макса та доньку Еммі.