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Дженніфер Еністон більше не шукає стосунків, – ЗМІ

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Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / ASSOCIATED PRESS

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон після розриву стосунків з Джастіном Теру більше не прагне шукати своє кохання.

Про це інсайдери розповіли виданню People

49-річна Дженніфер Еністон після розриву стосунків з Джастіном Теру вирішила повністю віддати свій час роботі та не шукати нові знайомства. Наразі зірка перебуває в італійському місті Комо, де проходять зйомки фільму "Загадкове вбивство". 

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"Вона без перерви працює, але їй подобається в Європі. З нею її друзі, в тому числі, Кріс Макміллан, він працює з актрисою з часів серіалу "Друзі". У Джен дуже насичений графік. Вона на озері вже тижні три, але за весь цей час встигла лише один раз покататися на човні. Її не цікавлять нові знайомства. Вона весь час зосереджена на роботі", – розповів інсайдер. 

Наприкінці літа Дженніфер Еністон завітала до своїх друзів – Джорджа та Амаль Клуні. Акторка весело провела час та вже зовсім не думає про екс-бойфренда. 

Вона навіть не говорить про Джастіна. Їй абсолютно все одно, чим він зайнятий. Вона зосереджена на своєму власному житті,
– додав інсайдер. 

 

Сама ж Дженніфер Еністон в інтерв'ю зізнавалась, що вона не прагне бути звичайною жінкою, яка має дітей та чоловіка. Всі ж чутки про її емоційний стан зірка назвала перебільшенням. 

"Вона не може утримати чоловіка" і "Вона не хоче дітей, бо думає тільки про себе" – головні міфи про мене. Ще вважається, що у мене розбите серце. Це зовсім не так. І ніхто не знає, що мені довелося пережити в емоційному плані, через які медичні історії я пройшла. На жінок тиснуть, вимагаючи, щоб вони ставали матерями. А якщо вони не народжують, їх записують в зіпсований товар. Але може, моє призначення в цьому світі не в дітях? Може, є ще щось важливе, що я хотіла б зробити", – заявила Дженніфер Еністон. 

Нагадаємо, що у лютому 2018 року Дженніфер сповістила про своє розлучення з актором Джастіном Теру. Одразу після цієї заяви користувачі мережі пророкували воз’єднання актриси з екс-чоловіком Бредом Піттом.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Дженіфер Еністон
Джерело: 24 Канал
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