Дженніфер Еністон і Джастін Теру після розлучення поділять домашніх улюбленців
Подружжя Дженніфер Еністон та Джастіна Теру після розлучення вирішило розділити між собою собак, до яких вона завжди ставились наче до власних дітей.
Про це повідомили інсайдери в Hello Magazine.
Як відомо, зіркова пара оголосила про своє розлучення ще в лютому, однак останні питання щодо поділа майна та навіть собак вони досі вирішують між собою.
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Під час стосунків зірок у них було четверо собак. Тому після розлучення, за згодою двох сторін, в Джастіна залишиться пітбуль, з яким він зараз живе в Нью-Йорку. А у Дженніфер будуть жити три собаки – Доллі, Клайд і Софі – в одному з її будинків в Лос-Анджелесі.
Джастін Теру з Дженніфер Еністон вигулюють собак
Незважаючи на велику відстань між улюбленцями, пара погодилась інколи зустрічатись, щоб побачитися з улюбленцями, оскільки вони завжди ставилися до собак, як до своїх дітей.
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