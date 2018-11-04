Дженніфер Еністон приміряла роль переможниці конкурсу краси: перші фото

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон засвітилась у новій кінострічці "Dumplin'" ("Пампушка"). У фільмі зірка зіграла роль переможниці конкурсу краси в США.

Прихильники Дженніфер Еністон вже за місяць зможуть побачити талановиту гру акторки, адже 7 грудня у Сполучених Штатах стартує показ музичної комедії "Dumplin'".

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Відомо, що сценарій кінострічки заснований на бестселері письменниці Джулі Мерфі. За сюжетом, дівчина підліткового віку страждає від зайвої ваги. Натомість її мама, Розі, раніше здобула титул королеви краси та досі може похизуватись стрункою фігурою. Та це аж ніяк не змушує Віллоу комплексувати, поки вона не зустріла хлопця.

Наразі у мережі з'явились перший постер та фото зі знімального майданчика. На знімках постають головні акторки фільму – Дженніфер Еністон та Даніель Макдональд.



Постер до фільму "Dumplin'" / Сoming soon



Дженніфер Еністон / Сoming soon