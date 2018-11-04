19:14
4 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Дженніфер Еністон приміряла роль переможниці конкурсу краси: перші фото

      359 Читать новость на русском
      Дженніфер Еністон у фільмі "Dumplin'"
      Дженніфер Еністон у фільмі "Dumplin'"

      Голлівудська акторка Дженніфер Еністон засвітилась у новій кінострічці "Dumplin'" ("Пампушка"). У фільмі зірка зіграла роль переможниці конкурсу краси в США.

      Прихильники Дженніфер Еністон вже за місяць зможуть побачити талановиту гру акторки, адже 7 грудня у Сполучених Штатах стартує показ музичної комедії "Dumplin'". 

      Читайте також: Дженніфер Еністон ненавиділа свою зачіску у серіалі "Друзі": подробиці

      Відомо, що сценарій кінострічки заснований на бестселері письменниці Джулі Мерфі. За сюжетом, дівчина підліткового віку страждає від зайвої ваги. Натомість її мама, Розі, раніше здобула титул королеви краси та досі може похизуватись стрункою фігурою. Та це аж ніяк не змушує Віллоу комплексувати, поки вона не зустріла хлопця. 

      Наразі у мережі з'явились перший постер та фото зі знімального майданчика. На знімках постають головні акторки фільму – Дженніфер Еністон та Даніель Макдональд. 


      Постер до фільму "Dumplin'" / Сoming soon


      Дженніфер Еністон / Сoming soon


      Головна героїня фільму – Даніель Макдональд / Сoming soon

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Дженіфер Еністон
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      сьогодні , 19:00 Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      Юрій Бутусов
      Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      сьогодні , 16:01 Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      Юрий Касьянов
      Скільки нападів на активістів в Україні скоєно з початку року: дані правозахисників
      сьогодні , 15:04 Скільки нападів на активістів в Україні скоєно з початку року: дані правозахисників
      Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      сьогодні , 14:01 Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      Дмитро Гнап
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 13:59 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук