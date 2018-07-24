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Дженніфер Лопес – 49: секрети краси успішної зірки

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День народження Дженніфер Лопес
День народження Дженніфер Лопес / 24 Канал

Дженніфер Лопес – американська актриса, співачка, танцівниця та успішна бізнес-вумен. І сьогодні, 24 липня, їй виповнюється 49 років.

Під час кожного світського виходу Дженніфер вражає своїм чудовим виглядом і все завдяки наполегливій роботі на собою та своєю зовнішністю. До яких секретів краси вдається зірка – читайте далі.

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Здоровий спосіб життя

Лопес відмовилася від кави, а також ви не побачите її з келихом алкоголю.

Я не п'ю, не курю, повністю відмовилася від кофеїну – це все головні вороги нашої шкіри, винуватці зморшок і тьмяного кольору обличчя,
– зізнається співачка.

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Дженніфер прискіпливо ставиться до свого меню: зірка уникає солодкого та смаженого, а всі страви готуються на пару. Свій раціон Лопес погоджує з дієтологом, у якому присутні білки (багато риби і курки) та вуглеводи (бурий рис). Також вона починає свій день з протеїнового коктейлю з ягодами, йогуртом та медом.

"Протеїн – це мій вибір, коли я відчуваю голод, він наповнює мене і додає ситості на довго. Це відмінне м'язове паливо", – каже зірка.

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Спорт

Джей Ло проводить у спорт залі справді багато часу. Зірка працює з особистими тренерами, які по-різному підходять до вправ, проте у її фітнес-раціон обов’язково входять кардіо і силові навантаження в комбінації з йогою і медитацією.

Догляд за обличчям

Не секрет, що ультрафіолетове опромінення руйнує колаген і еластичні волокна шкіри, викликаючи передчасне старіння.

Я твердо вірю в SPF. Я намагаюся не надто довго сидіти на сонці,
– каже 49-річна знаменитість.

Лопес ретельно планує свій режим дня, щоб усе встигати, але мати час для відпочинку.

Дженніфер надає перевагу крему на основі олій авокадо і троянди, а серед косметологічних процедур – хімічному пілінгу.

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Дженніфер Лопес Краса
Джерело: 24 Канал
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