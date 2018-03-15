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Дженніфер Лопес показала неймовірні трюки у фотосесії для Harper's Bazaar

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Дженніфер Лопес для Harper's Bazaar
Дженніфер Лопес для Harper's Bazaar / Harper's Bazaar

48-річна поп-зірка Дженніфер Лопес прикрасила обкладинку квітневого номеру Harper's Bazaar та розповіла в інтерв'ю виданню про свої стосунки з коханим Алексом Родрігесом.

Про шлюб

Хоч стосунки Дженніфер та її бойфренда Алексом виглядають на серйозні, але йти під вінець вона не поспішає.

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Я вірю в шлюб, і я б дуже хотіла зустріти старість, будучи в серйозних відносинах. Але зараз я не хочу поспішати. Ми чудово розуміємо один одного, чим можуть похвалитися далеко не всі пари,
– зізналася Лопес.

Також вона розповіла, що коханий чудово ладнає з її дітьми - 10-річними Максом і Еммою, а вона водночас поладнала з його доньками – 13-річною Наталкою і 9-річної Еллою.

Дженніфер Лопес для Harper's Bazaar

Про домагання

Лопес поділилася в інтерв’ю, що теж стала жертвою сексуальних домагань, як і багато її колег.

За її словами, один режисер попросив її зняти сорочку і показати свої груди.

"Звичайно, я не зробила цього. Я пам'ятаю, як билося моє серце, я була в жаху від того, що працювала з цим чоловіком. Це був один з моїх перших фільмів", – пригадує зірка.

Про щастя

"Коли я була молодшою, я була щаслива лише наполовину, інша ж частина мене була нещасна. Тепер я знаю, хто я така і чого я хочу. Я знаю всі свої сильні та слабкі сторони. Я з Бронксу, і я завжди знала, що повинна знайти свій шлях і довести самій собі, що багато чого зможу домогтися сама", – розповіла Лопес.

Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Мода
Джерело: 24 Канал
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