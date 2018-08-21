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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Дженніфер Лопес розповіла про свій улюблений образ за всю кар'єру

377 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / GettyImages

49-річна популярна співачка Дженніфер Лопес зізналася у тому, який б'юті-образ їй подобається найбільше за всю кар'єру.

Про це повідомляє американське видання Vogue.

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Джей Ло розповіла в інтерв'ю, що її улюблений макіяж зробив візажист Кевін Окойн для кліпу Waiting For Tonight, який вийшов в 1999 році.

Зазначається, що Окойн створив кілька образів під керівництвом Джей Ло, зокрема той, де обличчя і тіло зірки виблискують гліттером і стразами. Лопеc згадала, що хотіла повторити look з журналу, де у моделі все обличчя було всипане блискітками. Окойн погодився, але дещо змінив ідею і зробив знаменитий макіяж з блискучими стразами.

Зауважимо, що тоді кліп отримав премію MTV як краще танцювальне відео.

Дженніфер Лопес – Waiting for tonight: дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Музика Дженніфер Лопес Макіяж
Джерело: 24 Канал
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