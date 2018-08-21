Дженніфер Лопес розповіла про свій улюблений образ за всю кар'єру
49-річна популярна співачка Дженніфер Лопес зізналася у тому, який б'юті-образ їй подобається найбільше за всю кар'єру.
Про це повідомляє американське видання Vogue.
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Джей Ло розповіла в інтерв'ю, що її улюблений макіяж зробив візажист Кевін Окойн для кліпу Waiting For Tonight, який вийшов в 1999 році.
Зазначається, що Окойн створив кілька образів під керівництвом Джей Ло, зокрема той, де обличчя і тіло зірки виблискують гліттером і стразами. Лопеc згадала, що хотіла повторити look з журналу, де у моделі все обличчя було всипане блискітками. Окойн погодився, але дещо змінив ідею і зробив знаменитий макіяж з блискучими стразами.
Зауважимо, що тоді кліп отримав премію MTV як краще танцювальне відео.
Дженніфер Лопес – Waiting for tonight: дивіться відео