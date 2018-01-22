Дженніфер Лопес у спокусливому латексному боді станцювала тверк: фото та відео

48-річна співачка Дженніфер Лопес завжди дивувала своїх шанувальників відвертими сценічними костюмами під час концертів. Для кожного нового шоу співачка разом з дизайнерами створює грандіозні образи.

Головна якість усіх костюмів Дженніфер Лопес – сексуальність. 20 січня співачка дала концерт у Лос-Анджелесі в рамках грандіозної події "Calibash".

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Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі

На сцені Лопес з'явилася в сміливому і зухвалому вбранні – червоно-чорне боді з латексу, колготки в сітку і гігантські сяючі ботфорти.

Варто зазначити, що в такому відвертому амплуа Дженніфер не просто співала, але танцювала запальний танок, в тому числі, тверк.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 21 Січ 2018 р. о 11:54 PST



Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі



Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі



Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі



Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі