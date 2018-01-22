Дженніфер Лопес у спокусливому латексному боді станцювала тверк: фото та відео
48-річна співачка Дженніфер Лопес завжди дивувала своїх шанувальників відвертими сценічними костюмами під час концертів. Для кожного нового шоу співачка разом з дизайнерами створює грандіозні образи.
Головна якість усіх костюмів Дженніфер Лопес – сексуальність. 20 січня співачка дала концерт у Лос-Анджелесі в рамках грандіозної події "Calibash".
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Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі
На сцені Лопес з'явилася в сміливому і зухвалому вбранні – червоно-чорне боді з латексу, колготки в сітку і гігантські сяючі ботфорти.
Варто зазначити, що в такому відвертому амплуа Дженніфер не просто співала, але танцювала запальний танок, в тому числі, тверк.
Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі
Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі
Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі
Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі