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Дженніфер Лопес у спокусливому латексному боді станцювала тверк: фото та відео

23:14, 22 січня 2475 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / gettyimages

48-річна співачка Дженніфер Лопес завжди дивувала своїх шанувальників відвертими сценічними костюмами під час концертів. Для кожного нового шоу співачка разом з дизайнерами створює грандіозні образи.

Головна якість усіх костюмів Дженніфер Лопес – сексуальність. 20 січня співачка дала концерт у Лос-Анджелесі в рамках грандіозної події "Calibash".

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Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі

На сцені Лопес з'явилася в сміливому і зухвалому вбранні – червоно-чорне боді з латексу, колготки в сітку і гігантські сяючі ботфорти.

Варто зазначити, що в такому відвертому амплуа Дженніфер не просто співала, але танцювала запальний танок, в тому числі, тверк.


Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі


Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі


Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі


Дженніфер Лопес в рамках Calibash у Лос-Анджелесі

Теги: Музика LifeStyle Дженніфер Лопес
Джерело: 24 Канал
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