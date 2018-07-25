14:49
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Дженніфер Лопес відсвяткувала день народження у звабливому бікіні: фото

1075 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес з сім'єю
Дженніфер Лопес з сім'єю / Instagram / @arod

Зірка музичної індустрії Дженніфер Лопес вчора, 24 липня, влаштувала пляжну сімейну вечірку в день свого дня народження. Співачка, якій вчора виповнилось 49 років, продемонструвала чудову фігуру в купальнику.

На своїй Instagram-сторінці Лопес опублікувала декілька світлин, на якій зібрались її найближчі родичі і друзі, в тому числі і коханий Алекс Родрігес.

Читайте також: Дженніфер Лопес – 49: секрети краси успішної зірки

Для святкової пляжної вечірки на райському відпочинку артистка приміряла чарівне бікіні, яке чудово підкреслило її струнку фігуру. Сім’я також на дні народження Джей Ло танцювала, засмагала під сонцем та просто чудово проводила час разом.

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

 

Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Музика відпочинок Еротика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найгучніші ДТП з "мажорами": чим усе закінчилось
сьогодні, 13:30 Найгучніші ДТП з "мажорами": чим усе закінчилось
Інна Жолобович 1354
"Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
сьогодні, 13:00 "Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
Тетяна Мартинюк 245
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сьогодні, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 1150
У Києві Hummer на смерть збив дитину: у мережі з люттю коментують трагічну подію
сьогодні, 11:35 У Києві Hummer на смерть збив дитину: у мережі з люттю коментують трагічну подію
1204
Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході
сьогодні, 11:21 Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході
8372
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук