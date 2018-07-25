Дженніфер Лопес відсвяткувала день народження у звабливому бікіні: фото

Зірка музичної індустрії Дженніфер Лопес вчора, 24 липня, влаштувала пляжну сімейну вечірку в день свого дня народження. Співачка, якій вчора виповнилось 49 років, продемонструвала чудову фігуру в купальнику.

На своїй Instagram-сторінці Лопес опублікувала декілька світлин, на якій зібрались її найближчі родичі і друзі, в тому числі і коханий Алекс Родрігес.

Читайте також: Дженніфер Лопес – 49: секрети краси успішної зірки

Для святкової пляжної вечірки на райському відпочинку артистка приміряла чарівне бікіні, яке чудово підкреслило її струнку фігуру. Сім’я також на дні народження Джей Ло танцювала, засмагала під сонцем та просто чудово проводила час разом.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 24 Лип 2018 р. о 5:06 PDT

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod) 24 Лип 2018 р. о 12:21 PDT