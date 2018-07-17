Дженніфер Лопес вразила довгим волоссям до підлоги: фото
48-річна американська співачка Дженніфер Лопес вкотре здивувала шанувальників світлиною, на якій її волосся заплетене у косу і сягає до підлоги.
Фото Джей Ло опублікував її стиліст Кріс Епплтон на своїй сторінці в Instagram.
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Кріс заінтригував прихильників співачки підготовкою до нового проекту.
"Не можу дочекатися, коли ви, друзі, побачите те, над чим ми працювали останньої ночі", – прокоментував знімок стиліст.
На знімку популярна Джей Ло позує в білосніжному пальті до колін і в босоніжках на підборах.
Зазначимо, що Дженніфер Лопес не вперше з'являється на публіці з дуже довгим нарощеним волоссям.
Так, у квітні співачка відвідала церемонію вручення премії Billboard з волоссям, яке сягало колін.
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес