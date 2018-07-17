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Дженніфер Лопес вразила довгим волоссям до підлоги: фото

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram

48-річна американська співачка Дженніфер Лопес вкотре здивувала шанувальників світлиною, на якій її волосся заплетене у косу і сягає до підлоги.

Фото Джей Ло опублікував її стиліст Кріс Епплтон на своїй сторінці в Instagram.

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Кріс заінтригував прихильників співачки підготовкою до нового проекту.

"Не можу дочекатися, коли ви, друзі, побачите те, над чим ми працювали останньої ночі", – прокоментував знімок стиліст.

На знімку популярна Джей Ло позує в білосніжному пальті до колін і в босоніжках на підборах.

Зазначимо, що Дженніфер Лопес не вперше з'являється на публіці з дуже довгим нарощеним волоссям.

Так, у квітні співачка відвідала церемонію вручення премії Billboard з волоссям, яке сягало колін.

дженніфер лопес
Дженніфер Лопес

дженніфер лопес
Дженніфер Лопес

Теги: LifeStyle Голлівуд Музика Дженніфер Лопес
Джерело: 24 Канал
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