Дженніфер Лопес вразила довгим волоссям до підлоги: фото

48-річна американська співачка Дженніфер Лопес вкотре здивувала шанувальників світлиною, на якій її волосся заплетене у косу і сягає до підлоги.

Фото Джей Ло опублікував її стиліст Кріс Епплтон на своїй сторінці в Instagram.

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Кріс заінтригував прихильників співачки підготовкою до нового проекту.

"Не можу дочекатися, коли ви, друзі, побачите те, над чим ми працювали останньої ночі", – прокоментував знімок стиліст.

На знімку популярна Джей Ло позує в білосніжному пальті до колін і в босоніжках на підборах.

Допис, поширений Chris Appleton (@chrisappleton1) 15 Лип 2018 р. о 11:28 PDT

Зазначимо, що Дженніфер Лопес не вперше з'являється на публіці з дуже довгим нарощеним волоссям.

Так, у квітні співачка відвідала церемонію вручення премії Billboard з волоссям, яке сягало колін.



Дженніфер Лопес



Дженніфер Лопес