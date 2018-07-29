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Дженніфер Лопес засвітила гарячий пляжний образ: звабливі фото

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Фото із соцмереж

Співачка Дженніфер Лопес показала стильний і звабливий образ під час відпочинку на яхті. Артистка виглядала розкішно, засвітивши струнку фігуру.

24 липня Дженніфер Лопес відсвяткувала своє 49-річчя. Гучну вечірку зірка організувала на пляжі, куди запросила рідних та близьких друзів. Багато шампанського, рожевий торт та багато танців з посмішками – так провела свій день народження Дженніфер Лопес

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Та не минуло й тижня, як сім'я співачки вкотре зібралась разом на яхті. Причиною для цього було день народження її бойфренда – бейсболіста Алекса Родрігеса. Як повідомляє The Daily Mail, для свого коханого, якому 27 липня виповнилось 43 роки, гаряча Дженніфер підготувала особливе свято, яке розпочалось на яхті.

Для поїздки артистка вбрала білий суцільний купальник, в якому виднілись її пишні груди. Пляжний образ Дженніфер Лопес доповнила короткими шортами та золотими прикрасами. Сплетене волосся та відсутність макіяжу завершили look співачки. 

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес


Заклопотана Дженніфер Лопес перед святкуванням дня народження бойфренда


Пляжний образ Джей Ло

Згодом Дженніфер Лопес змінила своє вбрання на розкішну білу сукню, яка підкреслила її струнку фігуру. Саме ж святкування дня народження відбулось в будиночку на березі океану. 

Найкраще день народження, – написав Алекс Родрігес в мережі. 


Родина і друзі Дженніфер Лопес


Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом

Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Музика
Джерело: 24 Канал
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