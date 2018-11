Дженніфер Лопес засвітила стильне вбрання в Стенфордському університеті: яскраві фото

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес несподівано завітала до Стенфордського університету. Супроводжував зірку її бойфренд – бейсболіст Алекс Родрігес.

Дженніфер Лопес опублікувала в мережі серію фото, на яких вона крокує у супроводі свого коханого. Зірка вбрана у стильну світлу водолазку та приталену спідницю з чорним ремнем. Свій образ вона доповнила окулярами, взуттям на підборах і маленькою чорною сумочкою.

Не менш елегантно виглядав і Алекс Родрігес. Спортсмен йшов поруч з Дженніфер Лопес у стильному костюмі та сорочці з блакитною краваткою. Алекс теж вбрав сонцезахисні окуляри, додавши своєму образу ще більше стилю.

Чудовий день з моїм номером 1, – романтично написала Дженніфер Лопес.

У коментарях артистка заінтригувала, зізнавшись, що перебуває у "місці мрії" із коханим чоловіком.

Таємницю щодо місця перебування відкрив Алекс Родрігес. До спільного фото чоловік прикріпив геолокацію одного з найпрестижніших навчальних закладів США – Стенфордського університету. Окрім цього, спортсмен натякнув, що він разом з Дженніфер Лопес мали бізнес-поїздку та готові працевлаштувати випускників вишу.

"Готові наймати", – написав Алекс Родрігес.

Наразі невідомо, для якого проекту Дженніфер Лопес та її коханий шукають обдарованих фахівців. Однак у мережі вже з'явились сотні охочих працювати на знамениту пару.

Хто така Дженніфер Лопес?Артистка, яка почала свою кар'єру як танцівниця в кіно. Одні з найвідоміших робіт артистки – це мелодрама "Давайте потанцюємо" з Річардом Гіром та трилер "Клітка". Але світову популярність Дженніфер Лопес принесла музика. У 1999 році Дженніфер видала свій перший сингл "If You Had My Love", який одразу став хітом. Ім'я зірки опинилося на верхніх щаблях хіт-парадів.