Дженніфер Лопес засвітила стрункі ноги у короткій спідниці: провокативні фото

Американська виконавиця Дженніфер Лопес у свої 48 років виглядає просто чарівно: спортивні навантаження, хореографія та здоровий спосіб життя їй у цьому лише допомагають.

На нових знімках вона вкотре похизувалась своїми стрункими формами. Після демонстрації ідеальних форм в спокусливій сукні на балу Met Gala 7 травня, співачка знову потішила своїх шанувальників новими звабливими світлинами.

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Зірка приміряла коротку чорну спідницю з грайливими рюшами, легку прозору блузу чорними вертикальними смужками, під якою можна розгледіти бюстгальтер сірого кольору, а також стильні підбори та лаконічні прикраси. Для завершення образу від Valentino стилісти для Джей Ло зробили акуратну зачіску-пучок та нюдовий макіяж.



Чарівна Дженніфер Лопес

Зірка часто ділиться знімками, на яких постає у дуже жіночних та сексуальних образах. До приладу, її нещодавній світський вихід ідеально підкреслював її фігуру.