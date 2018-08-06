Дженніфер Лопес зірвала мережу своїм співом на стадіоні: відео

Популярна співачка Дженніфер Лопес показала відео, на якому вона разом з бойфрендом та всім стадіоном наспівує відому пісню. За лічені години ролик набрав понад 2 мільйони вподобань.

Дженніфер Лопес привертає дедалі більшу увагу громадськості. Її стосунки зі спортсменом Алексом Родрігесом – одна з найчарівніших історій Голлівуду. Днями пара відвідала бейсбольну гру Red Sox, де записала зворушливе відео.

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На знятих кадрах Дженніфер Лопес позує в класичній білій сорочці. Зірка вмостилась поряд зі своїм коханим у VIP-ложі, а коли перед початком 8 тайму заграла улюблена пісня "Sweet Carolin", вона не втрималась від співу.

Це моя улюблена пісня, – зізналась Родрігесу артистка.

Разом із Дженніфер Лопес співали всі глядачі матчу. Як згодом виявилось, в дитинстві батьки артистки виконували для неї цю пісню, змінюючи ім'я Каролін на Дженніфер.

"Моя мама сказала, що ця пісня була популярна, коли я народилася. Тому коли я чую її, переді мною постають спогади, як мама та тато співають мені. Це завжди робить мене щасливою", – зізналась Дженніфер Лопес.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 5 Сер 2018 р. о 8:55 PDT

Упродовж кількох годин допис зібрав понад 2 мільйони вподобань. Користувачі мережі були розчулені такою історією, відтак не стримували свого захвату в коментарях. "Такий чудовий спогад", "Прекрасно співаєте та виглядаєте", "Ви дивовижна", "Солодка пісня, я і Джей Ло", – написали прихильники.