Дженніфер Лопес знялась для глянцю у вишуканих образах: фото

Американська співачка Дженніфер Лопес стала зіркою нового випуску глянцю Emmy Magazine, який присвячений головній американській премії в галузі телебачення "Еммі". Співачка приміряла декілька розкішних образів, які вдало підкреслювали її фігуру та характер.

Обкладинка глянцю червневого випуску видання Emmy Magazine просто випромінює життєрадісність артистки Джей Ло. Її запросили стати обличчям журналу в честь останнього сезону телевізійного проекту "Відтінки синього", де Дженніфер виконує головну роль, а також в честь оновлення танцювального проекту "World of Dance", де зірка стала однією з журі.

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Для фотосету співачка приміряла стильний "лук" у ролі режисерки: светр в чорно-білу полоску з білим комірцем, штани-кльош, чорне взуття та кепі такого ж кольору. Зірка сиділа на високому режисерському кріслі та по-діловому тримала в руках листки сценарію.



Дженніфер Лопес для Emmy Magazine

На інших фото Лопес постала у гламурних костюмах, чарівних сукнях та сексуальних кежуал-образах. Всі зйомки проводились в імітованому павільйоні на фоні димових машин, ламп та телевізійного спорядження. Фотоісторія, автором якої став Джон Руссо, вийшла дуже стильною та ефектною.



Дженніфер Лопес для Emmy Magazine



Дженніфер Лопес для Emmy Magazine



Дженніфер Лопес для Emmy Magazine



Дженніфер Лопес для Emmy Magazine