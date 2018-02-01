Дженніфер Лопес з’явилася на люди в екстремальному міні: фото

Співачка Дженніфер Лопес прийшла на вечірку, присвячену новому сезону танцювального шоу World of Dance, в екстремально короткій сукні.

Лопес впевнено позувала у коротесенькій білій сукні з відкритим верхом. Доповнила свій образ співачка строгою зачіскою та яскравою помадою.

Читайте також: Дженніфер Лопес у спокусливому латексному боді станцювала тверк: фото та відео

Зазначимо, що Лопес була одягнена у сукню бренду Ester Abner і в босоніжках на платформі і високих підборах від Jimmy Choo.

Дженніфер Лопес

Зірку на відкритті шоу супроводжували її колеги-судді Дженна Дьюенн Татум, Дерек Ха і NE-YO.