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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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Дженніфер Лопес з’явилася на люди в екстремальному міні: фото

05:22, сьогодні 8015 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес з’явилася на люди в екстремальному міні: фото

Співачка Дженніфер Лопес прийшла на вечірку, присвячену новому сезону танцювального шоу World of Dance, в екстремально короткій сукні.

Лопес впевнено позувала у коротесенькій білій сукні з відкритим верхом. Доповнила свій образ співачка строгою зачіскою та яскравою помадою.

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Зазначимо, що Лопес була одягнена у сукню бренду Ester Abner і в босоніжках на платформі і високих підборах від Jimmy Choo.

Дженніфер Лопес

Зірку на відкритті шоу супроводжували її колеги-судді Дженна Дьюенн Татум, Дерек Ха і NE-YO.

Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес
Джерело: 24 Канал
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