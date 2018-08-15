Дженніфер Лоуренс – 28: головні кінообрази актриси

У середу, 15 серпня, знаменита голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс святкує день народження. У свої 28 роки у неї вже є "Оскар", три "Золотих глобуси", контракт з Dior і величезний досвід у кіно.

Ми підготували підбірку яскравих кінообразів Дженніфер у честь її дня народження.

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Зимова кістка (2010)

Дженніфер Лоуренс у 20 років зіграла дівчину на ім'я Рі, яка намагається врятувати свою сім'ю, яка загрузла в боргах через батька. Саме за цю роль Лоуренс отримала першу номінацію "Оскар".

Люди ікс (2011 – 2019)

Лоуренс зіграла Містик – одну з найсильніших мутантів всесвіту Марвел, яка може управляти країнами, адже за секунду перетворюється в їхнього ватажка.

Голодні ігри (2012 - 2015)

"Голодні ігри" зробили Лоуренс популярною серед мільйонів глядачів. Так, Дженніфер змогла завоювати весь світ. У серії фільмів вона перетворилася на Кітнісс Евердін – дівчину, яка бореться проти системи.

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Серена (2014)

Знову на екрані дует Дженніфер Лоуренс і Бредлі Купера. Успішний лісопромисловець Джордж Пембертон одружується на прекрасній Серені, яка є красивою, розумною і володіє діловою хваткою. Цікаво, що ходили чутки, що коли режисер на постпродакшені спробував перекупити Лоуренс для переозвучки діалогу на один день, продюсери фільму "Голодні ігри" запросили ціну вище, ніж весь бюджет "Серени".

Пробудження (2016)

Фільм про любов двох землянин – Дженніфер Лоуренс і Кріса Пратт, які випадково прокинулися під час польоту на іншу планету. За цю роль актриса отримала рекордний за свою кар'єру суму – 20 мільйонів доларів.