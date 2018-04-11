Дженніфер Лоуренс сходила на побачення з продюсером з України, – ЗМІ

Оскароносна актриса Дженніфер Лоуренс сходила на побачення із 40-річним сценаристом і продюсером з Києва Джином Ступницьким.

Папарацці підловили пару на вулицях Нью-Йорка. Хоч Дженніфер та Джин трималася відсторонено, і зустріч могла мати діловий характер, журналісти поспішили назвати її побаченням.

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Спершу видання The Daily Mail назвало супутника актриси "невідомим чоловіком". Однак інші ЗМІ впізнали в ньому Ступницького.

Дженніфер Лоуренс зустрічається з Джином Ступницьким?

На фото видно, що Дженніфер і Джин мило спілкуються та веселяться в компанії один одного.

Хто такий Джин Ступницький?



Продюсер народився в Києві в 1977 році і переїхав у США в 2000 році. Там він закінчив університет Айови, заснував компанію Quantity Entertainment. Разом зі своїм бізнес-партнером Джин працював над популярним серіалом "Офіс", а також був продюсером фільму "Дуже погана вчителька". П'ять разів його номінували на здобуття премії Еммі.