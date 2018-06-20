Дженніфер Лоуренс стала обличчям нового аромату Dior: перше фото

Оскароносна актриса Дженніфер Лоуренс вже не вперше співпрацює з модним брендом Dior. Тепер актриса стала обличчям нового аромату Dior, про який модний будинок поки не розголошує жодної інформації.

Варто зазначити, що новий аромат Dior стане першим в парфумерної лінійці Dior з 1999 року. Саме тому творець новинки – парфумер Франсуа Демаши зазначив, що це: "безпрецедентний аромат, який знаменує собою початок нової ери для парфумерної лінії Dior".

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Дженніфер у модному будинку вже охрестили посланицею нового покоління ароматів Dior і анонсували вихід парфумів одним фото з кампейну.



Дженніфер Лоуренс стала обличчям нового аромату Dior

Варто додати, що Дженніфер Лоуренс співпрацює з Dior з 2012 року. Вона ставала обличчям рекламної кампанії сумок (2013) і помади Dior Addict Lipstick, а також брала участь в зйомці колекції Pre-Fall 2018 і стала учасником благодійної ініціативи бренду Dior Love Chain.