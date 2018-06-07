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Дженніфер Лоуренс у незручному взутті сходила на побачення з новим бойфрендом: фото

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Дженніфер Лоуренс на побаченні з Куком Мароні
Дженніфер Лоуренс на побаченні з Куком Мароні / dailymail.co.uk

Голлівудській акторці Дженніфер Лоуренс не прийдеться спростовувати чутки про стосунки з директором галереї Куком Мароні. Зіркова пара гуляла вулицями Нью-Йорка, не приховуючи своїх почуттів.

Про це повідомляє The Daily Mail. 

Не встигли прихильники обговорити нові стосунки Дженніфер Лоуренс, як зірка підтвердила інформацію інсайдерів про її бойфренда. Закохана пара гуляла вулицями Нью-Йорка, не приховуючи свого захвату від спілкування. 

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Для романтичного побачення оскароносна акторка вбрала шифонову спідницю та футболку. Досить буденний "лук" Дженніфер Лоуренс доповнила прикрасами та взуттям без підборів. Зірка не нанесла макіяж, демонструючи свою природну красу. 

Водночас новий бойфренд Дженніфер Лоуренс – директор арт-галереї в Нью-Йорку Кук Мароні – обрав також одяг в стилі сasual. Чоловік прийшов на побачення в штанах та футболці, які доповнив стильними кедами. 


Дженніфер Лоуренс на побаченні 


Кук Мароні з Дженніфер Лоуренс

Папараці встигли сфотографувати закоханих, які насолоджувались спілкуванням один з одним. Дженніфер Лоуренс виглядала щасливо, посміхаючись поруч з Куком Мароні. 


Дженніфер Лоуренс в Нью-Йорку

Однак не обійшлось без конфузу. Акторка взула незручне взуття, яке пошкодило її ноги. Під час побачення Дженніфер Лоуренс ледь не роззулась через рани, які вона ретельно прикрила медичними пластирами. 


Дженніфер Лоуренс ледь не роззулась під час побачення


Дженніфер Лоуренс пошкодила ногу під час прогулянки


Акторка Дженніфер Лоуренс оконфузилась на побаченні

Хто така Дженніфер Лоуренс?
Акторка, яка зіграла головні ролі у кінострічках "Мій хлопець – псих", "Голодні ігри", "Будинок покеру", "Серена", "Американська афера", "Як божевільний". У 2013 році Дженніфер Лоуренс отримала престижну премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Мій хлопець — псих". Окрім цього, актриса виграла премію BAFTA і "Золотий глобус".

Теги: LifeStyle Дженніфер Лоуренс Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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