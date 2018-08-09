Дженніфер Лоуренс в романтичному образі прогулялася з новим бойфрендом у Парижі: фото
Голлівудська кіноактриса Дженніфер Лоуренс і її коханий мистецтвознавець Кук Мароні прогулялися разом у "місті кохання" Парижі, тримаючись за руки.
Напередодні, коли прихильники Дженніфер Лоуренс не встигли оговтатись від інформації про стосунки акторки з 59-річним режисером Девідом О'Расселлом, як у ЗМІ з'явилась новина про новий роман голлівудської зірки.
Тепер Дженніфер Лоуренс зовсім не приховує роман з директором арт-галереї в Нью-Йорку Куком Мароні.
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Днями щаслива пара провела день у французькій столиці. Для прогулянки з коханим Дженніфер Лоуренс одягла сукню-комбінацію, чорну сумку Dior Saddle і босоніжки.
Джерело: 24 Канал
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