Дженніфер Лоуренс змінила 59-річного бойфренда на молодого мистецтвознавця: ЗМІ

Оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс не припиняє дивувати ЗМІ новими стосунками. Зірка закрутила роман з 33-річним директором галереї Куком Мароні.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Не встигли прихильники Дженніфер Лоуренс оговтатись від інформації про стосунки акторки з 59-річним режисером Девідом О'Расселлом, як у ЗМІ з'явилась новина про новий роман голлівудської зірки.

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Новою пасією Дженніфер Лоуренс, за словами інсайдерів, став директор арт-галереї в Нью-Йорку Кук Мароні. Новоспечену пару познайомила їх спільна подруга Лора Сімпсон.

Їхні стосунки тривають вже декілька тижнів. Однак пара зустрічається таємно. Вони дуже обережні, бо не хочуть, щоб їх бачили разом,

– зазначив інсайдер.

За інформацією ЗМІ, Кук Мароні – знаний американський мистецтвознавець. Чоловік працював з відомими художниками, зокрема, Керолом Данемом та Метью Барні. Своє особисте життя директор галереї ретельно приховує, тому, ймовірно, пара не прагне виставляти свої стосунки на показ. Після гучних новин про нових бойфрендів Дженніфер Лоуренс зірка теж прагне приховати своє особисте життя.



Дженніфер Лоуренс з новим бойфрендом Куком Мароні

Зазначимо, що в одному з інтерв'ю Дженніфер Лоуренс розповіла, що хоче знайти того, з ким зможе піти під вінець. Однак її популярність часто стає на заваді. Тому акторка пожартувала, що шукатиме бойфренда, який "щонайменше 5 років жив в Багдаді" та не знає, хто така Дженніфер Лоуренс.

Хто така Дженніфер Лоуренс?

Зірка кінофільмів "Мій хлопець – псих", "Голодні ігри", "Будинок покеру", "Серена", "Американська афера", "Як божевільний" та ін. У 2013 році Дженніфер Лоуренс отримала премію "Оскар" в номінації за найкращу жіночу роль у фільмі "Мій хлопець — псих". За "Аферу по-американськи" актриса виграла премію BAFTA і другий рік поспіль "Золотий глобус".