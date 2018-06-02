Дженніфер Лоуренс зустріла на світській події свого колишнього: фото

Оскароносна актриса Дженніфер Лоуренс лише кілька місяців тому розірвала стосунки зі старшим чоловіком – режисером Дарреном Аронофскі. А вже вчора зустріла його на гала-вечорі Бруклінської академії музики в Нью-Йорку.

Схоже, 27-річна зірка не розгубилась і навпаки – мило бесідувала зі своїм колишнім коханим. Екс-пара навіть разом сфотографувалась, притримуючи одне одного за спину. Навіть більше, – Лоуренс не лише підходила до Даррена поспілкуватись, а й згадала його у своїй промові на сцені.

Читайте також: Дженніфер Лоуренс закрутила роман із 59-річним режисером, – ЗМІ



Дженніфер Лоуренс і Даррен Аронофскі на BAM Gala

"Я дуже рада бути сьогодні тут і вшановувати мого дуже хорошого друга Даррена Аронофскі", – підтримала актриса свого колишнього хлопця, коли того оголосили в списку лауреатів заходу.



Дженніфер Лоуренс і Даррен Аронофскі на BAM Gala

Для світського виходу Дженніфер одягнула ніжну атласну сукню з відвертим декольте, сріблясті босоніжки та клатч такого ж відтінку. Образ зірки стилісти завершили хвилястою зачіскою і макіяжем "смокі-eyes". 48-річний режисер у свою чергу одягнув класичний синій костюм з чорною сорочкою і взуттям.



Дженніфер Лоуренс на BAM Gala

Нагадаємо, що роман Дженніфер Лоуренс і Даррена Аронофскі розпочався на знімальному майданчику фільму "Мама!", де чоловік був режисером, а вона – головною героїнею стрічки. Однак через декілька місяців зіркові відносини розірвались через напружений графік та надмірне захоплення роботою самого Аронофскі.