Радник Путіна запросив Суркіса, Медведчука, Рабіновича і Шуфрича відвідати гру Уругвай – Росія

Радник Путіна запросив українських депутатів на матч збірної Росії на Чемпіонаті світу

Григорій Суркіс, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович і Нестор Шуфрич відвідають матч збірної Росії на Чемпіонаті світу 2018 року з футболу, пише "Главком".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка та блогер Альона Яхно.

"25 червня відбудеться гра Уругвай – Росія, а 24 червня з України, а саме з аеропорту Жуляни чартерним літаком (бортовий номер P4-GE, тип літака – Фалькон 900), у Росію вилетять Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич", – розповіла вона.

"Моє джерело запевняє, що ці люди відвідають гру на запрошення радника та помічника президента РФ Суркова", – додала журналістка. Однак Яхно зауважила, що доказів у неї немає, але це "дуже схоже на правду".

"Те, що летять Суркіс і Медведчук, – це очікувано, тут у мене навіть сумнівів немає. А ось те, що летять два народних депутати (Шуфрич і Рабінович), – це взагалі на голову не налазить. Це, звичайно, не державна зрада, але, як на мене, десь дуже поруч", – підсумувала вона.

Нагадаємо, екс-футболіст збірної України Андрій Воронін уже їздив до Москви на матч збірної Росії на Чемпіонаті світу. Зауважимо, що на Чемпіонаті світу в РФ була зафіксована і перша смерть, від передозування наркотиками.