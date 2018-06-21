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Радник Путіна запросив Суркіса, Медведчука, Рабіновича і Шуфрича відвідати гру Уругвай – Росія

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Вадим Рабинович і Нестор Шуфрич
Вадим Рабинович і Нестор Шуфрич / glavcom.ua

Радник Путіна запросив українських депутатів на матч збірної Росії на Чемпіонаті світу

Григорій Суркіс, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович і Нестор Шуфрич відвідають матч збірної Росії на Чемпіонаті світу 2018 року з футболу, пише "Главком".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка та блогер Альона Яхно.

"25 червня відбудеться гра Уругвай – Росія, а 24 червня з України, а саме з аеропорту Жуляни чартерним літаком (бортовий номер P4-GE, тип літака – Фалькон 900), у Росію вилетять Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич", – розповіла вона.

"Моє джерело запевняє, що ці люди відвідають гру на запрошення радника та помічника президента РФ Суркова", – додала журналістка. Однак Яхно зауважила, що доказів у неї немає, але це "дуже схоже на правду".

"Те, що летять Суркіс і Медведчук, – це очікувано, тут у мене навіть сумнівів немає. А ось те, що летять два народних депутати (Шуфрич і Рабінович), – це взагалі на голову не налазить. Це, звичайно, не державна зрада, але, як на мене, десь дуже поруч", – підсумувала вона.

Нагадаємо, екс-футболіст збірної України Андрій Воронін уже їздив до Москви на матч збірної Росії на Чемпіонаті світу. Зауважимо, що на Чемпіонаті світу в РФ була зафіксована і перша смерть, від передозування наркотиками.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини політики Володимир Путін Вадим Рабінович Нестор Шуфрич
Джерело: 24 Канал
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