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Джесіка Альба поділилася, як досягла успіху у Голлівуді

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Джесіка Альба для InStyle
Джесіка Альба для InStyle / www.instyle.com

Відома актриса Джесіка Альба стала головною героїнею липневого номера американського журналу InStyle.

37-річна Джесіка дала інтерв’ю виданню та знялася у чарівній фотосесії у ретро-образі.

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Зірка позувала у сукнях від Ralph&Russo і Dolce&Gabbana та об’ємних прикрасах від Louis Vuitton і Gucci.

Джесіка Альба для InStyle

 

За словами Альби, в Голлівуді існує жорстка конкуренція, тому вона навчилася, як краще "продати" себе на обкладинці чи у кіно.

"Я дуже старанно працюю над комерційним підходом до кар'єри. Є чимало набагато красивіших і талановитих жінок, ніж я, які прагнуть досягти успіху в цьому бізнесі. Тому я завжди розуміла, що мені потрібно бути на крок попереду цих жінок. Я завжди тримала курс на успіх і намагалася розбиратися у всіх сферах, в яких працюю – я вивчала, як краще "продати" себе на обкладинці, в кіно та інших областях", – поділилася зірка.

Джесіка розповіла, що на початку кар'єри її називали "екзотикою" через незвичну для Голлівуду зовнішність.

"Мої батьки американці, але моя мама має французьке і датські коріння, а тато – мексиканець. Коли я починала свою кар'єру, мою зовнішність називали екзотичною. Мені потрібно було залишатися загадковою і сексуальною. Крім того, латиноамериканців не особливо любили у Голлівуді. Зараз Дженніфер Лопес і Сальма Хайєк – головні світові секс-символи, але на самому початку все було зовсім інакше", – каже актриса.

Теги: LifeStyle Мода Кіно
Джерело: 24 Канал
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