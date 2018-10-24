Джесіка Альба показала природну красу на фото без макіяжу

Відома актриса Джесіка Альба виклала в мережу фото, на якому вона продемонструвала, як виглядає без макіяжу.

На кадрі 37-річна Джесіка позує в спортзалі. Звісно ж зірка не нанесла мейк-ап під час заняття спортом і показала свою природну красу.

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"Тренувалась сьогодні двічі", – підписала Альба знімок.

Додамо, Альба втретє стала матір’ю сина Хейза, який народився 31 грудня 2017 року. Актриса дуже швидко повернулася у форму завдяки активним тренуванням.

Хто така Джесіка Альба? Американська актриса та активістка. Кінокар’єра Альби почалася в 13 років з фільму "Загублений табір" і серіалі "Таємний світ Алекс Мак". Одна Джесіка прославилася завдяки головній ролі в телесеріалі "Темний ангел". Пізніше вона знімалася в різних фільмах, зокрема, "Місто гріхів", "Фантастична четвірка", "Фантастична четвірка 2: Вторгнення Срібного серфера" і "Удачі, Чак".