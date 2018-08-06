Джессіка Ленг зіграє в новому сезоні серіалу "Американської історії жахів"

Актриса Джессіка Ленг повертається в серіал "Американська історія жахів". У новому сезоні 69-річна артистка зіграє персонажа з першого сезону Констанс Ленгдон.

Відомо, що восьмий сезон серіалу, який називається "Апокаліпсис", стартує 12 вересня. Це буде кросовер "Шабашу" і "Дому-вбивці". Про це пише видання The Hollywood Reporter.

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Крім того, 3 серпня телеканал FX оголосив про те, що продовжив серіал "Американська історія жахів" на десятий сезон. А також продюсер повідомив про участь актриси Джессіки Ленг у новому сезоні.

Зазначається, що Мерфі запросив у восьмий сезон всіх тих, хто знімався там у ролі "відьом". Сара Полсон також підтвердила свою участь.

Серед інших акторів, у новому сезоні знімуться Кеті Бейтс, Еван Пітерс, Емма Робертс, Адіна Портер, Джоан Коллінз, Шайєнн Джексон, Біллі Люрд, Леслі Гроссмен і Біллі Айкнер. Сюжет десятого сезону поки не придумано.

Стосовно сюжету десятої частини "Американської історії жахів" поки не придумано. Однак прем'єру десятого сезону очікується наступного року.