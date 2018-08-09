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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Джей Ло у розкішній сукні від D&G показала відпочинок з коханим: фото

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Джей Ло і Алекс Родрігес
Джей Ло і Алекс Родрігес / Instagram

49 річна популярна співачка Дженніфер Лопес продемонструвала шанувальникам, як проводить свій відпочинок в Італії з 43-річним бейсболістом Алексом Родрігесом.

Джей Ло опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Дженніфер Лопес одягла білосніжну сукню від D&G з глибоким декольте, бежеві босоніжки на підборах і сонцезахисні окуляри. У руках артистка тримає сумку від Chanel.

Фотографії зроблені під час відпочинку пари на італійському острові Капрі.

Джей Ло і Алекс Родрігес

Джей Ло і Алекс Родрігес

Джей Ло і Алекс Родрігес

Крім того, Джей Ло похизувалася спортивною фігурою, позуючи на яхті з Алексом.

Джей Ло і Алекс Родрігес
Джей Ло і Алекс Родрігес / Усі фото – Instagram

Теги: LifeStyle відпочинок Відпочинок VIP Дженніфер Лопес Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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