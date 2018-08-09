Джей Ло у розкішній сукні від D&G показала відпочинок з коханим: фото
49 річна популярна співачка Дженніфер Лопес продемонструвала шанувальникам, як проводить свій відпочинок в Італії з 43-річним бейсболістом Алексом Родрігесом.
Джей Ло опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.
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Дженніфер Лопес одягла білосніжну сукню від D&G з глибоким декольте, бежеві босоніжки на підборах і сонцезахисні окуляри. У руках артистка тримає сумку від Chanel.
Фотографії зроблені під час відпочинку пари на італійському острові Капрі.
Крім того, Джей Ло похизувалася спортивною фігурою, позуючи на яхті з Алексом.
Джей Ло і Алекс Родрігес / Усі фото – Instagram
Джерело: 24 Канал
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