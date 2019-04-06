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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Джеймс Бонд пересяде на ексклюзивний електрокар в новому фільмі: яскраві фото

      Авто24 76 Читать новость на русском

      У новій 25 серії "бондіани" Джеймсу Бонду доведеться відмовитися від спортивних авто. Його "колесами" стане унікальний електромобіль компанії Aston Martin.

      Герой актора Деніела Крейга керуватиме моделлю Rapide E, яку випустять лімітованою серією в 155 екземплярів.

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      Максимальна швидкість авто сягає 248 кілометрів на годину, а розгін до сотні триватиме лише чотири секунди.


      Ескіз Rapide E

      Продаж автівок вартістю 250 тисяч фунтів стерлінгів стартує в кінці 2019 року.


      Нове авто для Джеймса Бонда

      Ідея пересадити "агента 007" на електромобіль виникла у режисера стрічки Кері Фукунагі, який є захисником довкілля.


      Максимальна швидкість – 248 кілометрів на годину

      Також у програмі дивіться про найгучнішу презентацію нової Tesla Model Y та нову роботу Toyota.

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      Теги: Авто24 Авто Транспорт Джеймс Бонд
      Джерело: 24 канал
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