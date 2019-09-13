Джеймс Бонд позаздрить: як виглядають справжні апартаменти на воді – фото

Придбати дім на воді і відчути себе "агентом 007" можна за майже півмільйона доларів.

Надихнувшись фільмом про Джеймса Бонда французький архітектор Жан-Мішель Дюкансель спроектував справжній плавучий дім і назвав його Anthenea. Прототипом його творіння став притулок головного ворога Бонда мільйонера Карла Стромберга у фільмі "Шпигун, який мене любив" (1977). Той жив у комплексі "Атлантида" посеред океану.

Читайте також: На 3D-принтері почали будувати будинки: приголомшливі фото

Що відомо про реальні апартаменти? Корпус дому зроблений зі скловолокна та оббитий сонячними панелями. Автономна станція збудована з екологічних матеріалів і зовсім не залежить від віддаленості до суші.

Всередині є 3 основні кімнати: вітальня, спальня з джакузі та зона відпочинку на даху. Інтер'єр облаштований у бежевих тонах, а всі меблі продумані таким чином, щоб не займати зайвого простору.

Інтер'єр плавучих апартаментів Anthenea: дивіться фото

У вітальні є міні-бар і панорамне вікно, крізь яке можна спостерігати за життям під водою.

На проектування цього будинку-корабля французькому архітекторові знадобилось 15 років і зараз він продає його за 480 тисяч доларів США.

Плавучі апартаменти Anthenea: дивіться відео

Цікаво! Літак став готелем: скільки коштує переночувати в ньому – фото