20:32
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Джеймс Бонд позаздрить: як виглядають справжні апартаменти на воді – фото

      81 Читать новость на русском

      Придбати дім на воді і відчути себе "агентом 007" можна за майже півмільйона доларів.

      Надихнувшись фільмом про Джеймса Бонда французький архітектор Жан-Мішель Дюкансель спроектував справжній плавучий дім і назвав його Anthenea. Прототипом його творіння став притулок головного ворога Бонда мільйонера Карла Стромберга у фільмі "Шпигун, який мене любив" (1977). Той жив у комплексі "Атлантида" посеред океану.

      Читайте також: На 3D-принтері почали будувати будинки: приголомшливі фото

      Що відомо про реальні апартаменти? Корпус дому зроблений зі скловолокна та оббитий сонячними панелями. Автономна станція збудована з екологічних матеріалів і зовсім не залежить від віддаленості до суші.

      апартаменти на воді

      Всередині є 3 основні кімнати: вітальня, спальня з джакузі та зона відпочинку на даху. Інтер'єр облаштований у бежевих тонах, а всі меблі продумані таким чином, щоб не займати зайвого простору.

      Інтер'єр плавучих апартаментів Anthenea: дивіться фото

       

       

      У вітальні є міні-бар і панорамне вікно, крізь яке можна спостерігати за життям під водою.

      На проектування цього будинку-корабля французькому архітекторові знадобилось 15 років і зараз він продає його за 480 тисяч доларів США.

      Плавучі апартаменти Anthenea: дивіться відео

      Цікаво! Літак став готелем: скільки коштує переночувати в ньому – фото

      blog_ava
      Це буде новий кордон Росії з Україною, – Кучма про миротворців на Донбасі
      сьогодні
      10898
      Теги: Фотоновини Новини нерухомості світу Дизайн Архітектура Водний транспорт Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      сьогодні , 19:30 Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      Іван Яковина 210
      Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали
      сьогодні , 19:02 Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали
      1442
      Стихії Тадао Андо: бетонні шедеври, що вражають величчю
      сьогодні , 18:03 Стихії Тадао Андо: бетонні шедеври, що вражають величчю
      355
      Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      сьогодні , 18:00 Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      Ірина Юрковська 1068
      Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      сьогодні , 17:00 Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      Андрій Піонтковський 1514
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук