Джеймс Франко вперше з’явився на публіці після секс-скандалу

Знаменитий американський актор та режисер Джеймс Франко відвідав прем’єру п’єси Straight White Men за участю Армі Хаммера у Нью-Йорку. Після кількох місяців затишшя актор з’явився на публіці зі своєю подружкою Ізабель Пакзад.

Про це повідомляють на People.

Востаннє скандального кіноактора бачили ще 21 січня на премії Гільдії кіноакторів США, де він був номінований. Хоч він не отримав жодної нагороди, проте всі присутні намагались його якнайбільше ігнорувати через секс-скандал, у який він вляпався.

Читайте також: Я не розумію, що відбувається: Джеймс Франко відповів на звинувачення у домаганнях

На початку січня 2018 року стало відомо, що Франко звинувачують в сексуальних домаганнях п'ять жінок. Чотири з них були студентками Джеймса в кіношколі, а для п'ятої актор виконував роль наставника.

Але 40-річний актор не здається і намагається відновити свою заплямовану репутацію, частіше з’являючись серед кінематографічної публіки. Франко і 25-річна Ізабель, які вперше вийшли у світ як пара, виглядали разом досить щасливо та усміхались на камери, однак невідомо, чи збереглось до нього таке ж негативне ставлення зі сторони інших осіб, як це було півроку тому.

Допис, поширений ET Canada (@etcanada) 24 Лип 2018 р. о 8:48 PDT