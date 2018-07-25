12:30
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Джеймс Франко вперше з’явився на публіці після секс-скандалу

489 Читать новость на русском
Джеймс Франко та Ізабель Пакзад
Джеймс Франко та Ізабель Пакзад / Instagram / @jamesfrancobrasil

Знаменитий американський актор та режисер Джеймс Франко відвідав прем’єру п’єси Straight White Men за участю Армі Хаммера у Нью-Йорку. Після кількох місяців затишшя актор з’явився на публіці зі своєю подружкою Ізабель Пакзад.

Про це повідомляють на People.

Востаннє скандального кіноактора бачили ще 21 січня на премії Гільдії кіноакторів США, де він був номінований. Хоч він не отримав жодної нагороди, проте всі присутні намагались його якнайбільше ігнорувати через секс-скандал, у який він вляпався.

Читайте також: Я не розумію, що відбувається: Джеймс Франко відповів на звинувачення у домаганнях

На початку січня 2018 року стало відомо, що Франко звинувачують в сексуальних домаганнях п'ять жінок. Чотири з них були студентками Джеймса в кіношколі, а для п'ятої актор виконував роль наставника.

Але 40-річний актор не здається і намагається відновити свою заплямовану репутацію, частіше з’являючись серед кінематографічної публіки. Франко і 25-річна Ізабель, які вперше вийшли у світ як пара, виглядали разом досить щасливо та усміхались на камери, однак невідомо, чи збереглось до нього таке ж негативне ставлення зі сторони інших осіб, як це було півроку тому.

 

Допис, поширений ET Canada (@etcanada)

 

 

 

Теги: LifeStyle Зіркові романи Кіно Голлівуд Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук