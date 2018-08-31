Джеймса Бонда вирішили вбити у новому фільмі

Героя Джеймса Бонда вирішили вбити в новому фільмі про агента 007. Така ідея належить актору Деніелу Крейгу, який виконує головну роль у стрічці, і продюсеру Барбарі Брокколі.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерела.

Читайте також: Меган Маркл відмовили у ролі дівчини Джеймса Бонда через весілля з принцом

За інформацією видання, саме це стало причиною розбіжностей з режисером Денні Бойл, який в результаті звільнився. Він відмовився вбивати персонажа, бо вважає цю ідею "сміховинною".

Як розповів співрозмовник, смерть головного героя повинна була стати "ефектною кінцівкою" 25-го фільму про таємного агента.

Йшли розмови про те, щоб драматично вбити Бонда в фіналі,

– розповів співрозмовник видання.

Він додав, що за задумом, це мало заінтригувати глядача – чи насправді вижив Бонд чи ні.

Нагадаємо, Денні Бойл покинув проект у серпні 2018 року. Тоді повідомляли ЗМІ, що причиною стали творчі розбіжності з продюсерами стрічки. Вони нібито були незадоволені тим, що постановник хотів зосередитися на темі політичної напруженості з Росією і ввести в картину російського лиходія.